Отец и сын подхватили бешенство после укуса своего домашнего кота

В Канпуре (Индия) от бешенства заболели отец и сын после нападения домашнего кота, который был укушен бешеной собакой. Информацию об этом распространило издание The Times of India.

На учителя средней школы в возрасте 58 лет и на его 24-летнего сына напал домашний кот. Мужчины обратились в местную больницу в Канпуре, где медики оказали им первую помощь, обработали раны и провели прививки от столбняка.

Состояние пострадавших быстро ухудшалось, и, к сожалению, врачи не смогли спасти их. Оказалось, что домашний кот, напавший на отца и сына, был заражен бешенством от бродячей собаки, которая передала вирус ему при укусе.

Вскоре после инцидента плохо стало и другим членам семьи, которые контактировали с заразившимся животным. Они находятся под медицинским наблюдением.