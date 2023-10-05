Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак

Губернатор Забайкальского края, Александр Осипов, столкнулся с толпой агрессивных собак в центре Читы, чтобы защитить кошку, которую они атаковали. Пресс-секретарь главы региона, Ирина Парфенова, сообщила о происшествии и описала, что кошку сильно покусали.

Согласно очевидцам, событие произошло после мероприятия по случаю Дня учителя возле образовательного центра "Эврика". Выйдя из здания, губернатор направлялся к своей машине, когда три агрессивные собаки напали на бедную кошку. Осипов и его помощник сумели отогнать собак, а одну из них даже ударили. Все собаки были помечены бирками на ушах.

Губернатор Осипов отказался комментировать подробности произошедшего, предложив обратиться к руководителю Госветслужбы Забайкалья, Андрею Лиму, который должен предоставить комментарии по этому случаю.

Это происшествие напоминает о проблеме бездомных собак в регионе, которая стала серьезной в Читинском районе после нападения стаи собак на семилетнюю девочку в начале 2022 года. Несмотря на введение режима повышенной готовности, проблема сохранилась, и в декабре 2022 года другой нападение собак унесло жизнь 68-летней женщины. В апреле 2023 года Чита вновь ввела режим повышенной готовности из-за учащения случаев нападения собак на людей.

В конце августа 2023 года в Забайкалье внесли изменения в правила обращения с бездомными собаками, предлагая пожизненное содержание в приютах для всех пойманных животных. Ранее неагрессивных собак после лечения, стерилизации и установки бирок выпускали на свободу. Однако эти меры не привели к сокращению числа бездомных собак на улицах.