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Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща
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  • Опубликована вчера в 23:08

Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

Эта новаторская методика позволяет восстанавливать поврежденные ткани хряща с использованием собственных клеток организма, минимизируя операции на суставах и ускоряя процесс реабилитации. Технология, включая биомедицинский клеточный продукт "Изитенс", успешно завершила клинические испытания и получила лицензию на промышленное производство, сообщает ТАСС.

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