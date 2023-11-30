Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

В России зарегистрировано более 4,9 тыс. случаев кори среди детей с января по сентябрь 2023 года, что в 262 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (19 случаев). Также замечен значительный рост заболеваемости гриппом (799% - более 63 тыс. случаев) и коклюшем (965% - более 17,4 тыс. случаев) среди детей за тот же период.