Автоэксперт Похмелкин: Mercedes и BMW сохранят покупателей в своем сегменте

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин утверждает, что мировые автомобильные гиганты Mercedes и BMW не исчезнут и продолжат существовать в истории. Эксперт реагирует на высказывания помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что через 10 лет эти марки могут уйти в прошлое.
По мнению Похмелкина, хотя китайские автомобили становятся все более популярными, они не заменят Mercedes и BMW, и спрос на последние сохранится благодаря преданности покупателей и технологическим инновациям. Он отмечает, что возвращение на российский рынок европейских брендов даст им преимущество перед китайскими марками, утверждая, что цены и качество китайских автомобилей не перевешивают их европейских конкурентов.
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