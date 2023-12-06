«СберАвто»: зимой россияне чаще всего приобретали автомобили марки Kia

Зимой 2023 года россияне чаще всего выбирали автомобили марки Kia, в то время как летом предпочтение отдавали Lada, сообщают эксперты сервиса "СберАвто". В холодное время года, помимо Kia, в топ-лист входили также Toyota, Hyundai, Volkswagen, Lada, Nissan, BMW, Ford, Mercedes-Benz и Skoda.
С марта по май 2023 года предпочтения автолюбителей оставались неизменными. Летом марка Lada впервые заняла лидирующую позицию с долей в 10 процентов, вытеснив Kia на второе место, а Toyota — на третье. Осенью отечественный бренд утвердил свое первенство.
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