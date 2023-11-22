Автоэксперт Попов объяснил снижение цен на китайские машины

Китайские автомобили на российском рынке начали немного дешеветь из-за перенасыщения рынка и увеличения числа предлагаемых моделей. Эксперт советует ожидать стабильных цен в ближайшем будущем, но считает, что разнообразие марок и моделей сделало рынок более конкурентоспособным.
В январе-сентябре 2023 года доля китайских брендов на рынке России увеличилась с 8% в 2021 году до 50%. Некоторые бренды, такие как Haval и Chery, демонстрируют стабильные объемы продаж, удерживая свои позиции на рынке.
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В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией
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