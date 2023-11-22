Почему владельцы китайских машин могут попасть в "рабство" к официальным дилерам

Портал "Автовзгляд" рассмотрел проблему обслуживания китайских автомобилей с новой точки зрения, объяснив, почему владельцам новых машин из КНР, возможно, придется стать постоянными клиентами СТО официальных дилеров через несколько лет. Выяснилось, что проблема с запчастями — это только одна сторона вопроса. В мировой практике автопроизводителю предоставляется право торговать на рынке лишь при условии, что он соглашается делиться технологиями диагностики и ремонта. Однако в России такого законодательного регулирования нет, что, по мнению портала, создает проблемы.
Если европейские, корейские и американские производители не возражали против этого, то для китайских марок это становится преградой из-за закрытости Китая во многих аспектах.
"Если наше государство не займется внедрением китайских авторемонтных технологий в российскую юрисдикцию сейчас, то через 3-4 года владельцам китайских автомобилей, вышедших из-под гарантии, придется обслуживаться исключительно у официальных дилеров. По завышенным тарифам и с применением дорогостоящих оригинальных запчастей, разумеется. Поскольку другие автосервисы не смогут осуществлять ремонт китайских транспортных средств без доступа к фирменному диагностическому оборудованию, методикам, каталогам и так далее", — поделился своим мнением заместитель директора одного из сервисов технического обслуживания Станислав Светозаров.
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