Почему владельцы китайских машин могут попасть в "рабство" к официальным дилерам

Портал "Автовзгляд" рассмотрел проблему обслуживания китайских автомобилей с новой точки зрения, объяснив, почему владельцам новых машин из КНР, возможно, придется стать постоянными клиентами СТО официальных дилеров через несколько лет. Выяснилось, что проблема с запчастями — это только одна сторона вопроса. В мировой практике автопроизводителю предоставляется право торговать на рынке лишь при условии, что он соглашается делиться технологиями диагностики и ремонта. Однако в России такого законодательного регулирования нет, что, по мнению портала, создает проблемы.

Если европейские, корейские и американские производители не возражали против этого, то для китайских марок это становится преградой из-за закрытости Китая во многих аспектах.