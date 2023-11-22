В России снизились спрос и цены на подержанные автомобили

Цены на подержанные автомобили в России начали снижаться из-за уменьшения спроса на них. В отличие от новых автомобилей, которые продолжают пользоваться спросом, продажи подержанных машин снизились второй месяц подряд. В октябре количество приобретенных россиянами подержанных автомобилей составило 489 100, что на 4% меньше, чем в сентябре, и впервые с апреля упало ниже отметки в 500 тыс.

Участники рынка утверждают, что такая ситуация не будет длиться долго. Снижение продаж подержанных автомобилей связано с ростом ключевой ставки, что привело к увеличению стоимости кредитов. Подорожание кредитов, по мнению директора направления "Автомобили с пробегом" сети дилерских центров "Прагматика" Александра Сокурова, стало фактором, влияющим на снижение интереса к покупке подержанных машин. Также высокие ставки по депозитам стимулировали граждан обращаться к дополнительным источникам дохода, вместо того чтобы приобретать автомобили. Увеличенный утилизационный сбор также оказал влияние на снижение цен на подержанные машины, и все эти факторы привели к снижению средней стоимости подержанных автомобилей на 2% в октябре.

Как отмечалось ранее, в Петербурге отмечается рост числа оформленных кредитов на автомобили в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Однако на общем фоне России количество выданных автокредитов в октябре сократилось на 4,2% по сравнению с сентябрем, но превысило показатели октября прошлого года на 41,6%.