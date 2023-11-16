Продажи машин с пробегом идут на спад

Рынок подержанных автомобилей в октябре продолжил своё восстановление по сравнению с 2022 годом, однако сократился на 4% по сравнению с сентябрем, составив 489,1 тыс. машин. Это рекордно низкий уровень продаж для 2023 года, превышенный только в январе. Причиной снижения активности покупателей стал рост стоимости кредитов из-за повышения ставки Центрального банка.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре увеличился на 11,9%, достигнув 489,1 тыс. штук. Однако по сравнению с предыдущим месяцем продажи снизились на 4%. Это второй месяц подряд сокращения продаж, поскольку в сентябре они упали на 7,6% по сравнению с августом.

Рынок в октябре вернулся к уровню ниже 500 тыс. проданных автомобилей в месяц впервые с мая 2023 года. В текущем году более низкий объем продаж был только в январе, что объяснимо традиционно слабым спросом из-за длительных праздников.

На вторичном рынке основную долю продаж составляют отечественные автомобили Lada. В октябре было продано 113,7 тыс. подержанных автомобилей этой марки, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем месяце. Toyota, Kia, Hyundai и Nissan также входят в топ-5 продаж подержанных автомобилей.

В январе-октябре продажи подержанных автомобилей выросли на 22,3%, достигнув 4,8 млн штук. Этот сегмент менее волатилен по сравнению с рынком новых автомобилей, который за тот же период составил 829,5 тыс. штук. Однако рост стоимости финансирования после повышения ставки ЦБ сделал текущую ситуацию на рынке подержанных автомобилей сложной. Дилеры ожидают оживления к концу года, когда покупатели адаптируются к новым условиям.