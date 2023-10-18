Страховщики назвали наиболее часто угоняемые в 2023 году марки автомобилей

Согласно отчетам страховщиков, в Toyota и Hyundai в этом году зафиксированы самые высокие показатели угонов. Данные страховой компании "Согласие" показывают, что на автомобили Toyota пришлось 15,1% случаев угона, в то время как на автомобили Hyundai - 12,1% случаев угона. Среди угнанных автомобилей внедорожник Toyota RAV4 был самой популярной моделью, в то время как модели Hyundai Solaris, Tucson, Creta и Palisade были похищены в разной степени.

Другие транспортные средства в списке угнанных включают Kia K5, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Lada Granta, Skoda Rapid, Audi A6 и другие. В сегменте автомобилей премиум-класса чаще всего угонялись Genesis GV80 и Porsche Cayenne.

В большинстве случаев (60%) преступники нацеливались на автомобили, выпущенные в 2021-2022 годах. Кражи автомобилей трехлетней давности составили 15,1% случаев, в то время как на угоны автомобилей, выпущенных в 2019 году или ранее, приходился меньший процент, варьирующийся от 3% до 9%, причем на более старые автомобили угонялось меньше.

Более половины угонов автомобилей произошло в Московском регионе, при этом криминальные инциденты также были зарегистрированы в таких городах, как Самара, Екатеринбург, Свердловская область, Алтайский край, Сургут, Калужская область и Пермь.

Самая дорогостоящая кража автомобиля в этом году произошла летом в Москве, во дворе обычной жилой многоэтажки в районе Хорошево-Мневники. Воры угнали Toyota RAV4, в результате чего страховая выплата превысила 4,2 миллиона рублей. Еще одно значительное страховое возмещение в размере 4,046 млн рублей было предъявлено в связи с кражей автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из автопарка компании, застрахованного на эту сумму. Эта кража также произошла в Москве.

В Ярославле со двора жилого дома был угнан пятилетний белый Lexus RX300, что привело к страховой выплате в размере 4,08 миллиона рублей. Кроме того, более 3,8 миллиона рублей было выплачено в связи с кражей серебристого Infiniti QX80 2018 года выпуска в Москве.

Замыкает топ-5 страховых случаев выплата в размере 3,079 млн рублей автовладельцу, чей красный Lexus NX300 был угнан ночью во время парковки возле частного дома в Волоколамском районе Московской области.