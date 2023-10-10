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Более половины новых автомобилей в России в сентябре 2023 года — импортные
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  • Опубликована сегодня в 13:14

Более половины новых автомобилей в России в сентябре 2023 года — импортные

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", более половины новых легковых автомобилей, проданных в сентябре 2023 года в России, были импортированы из-за рубежа. Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда доля импортных автомобилей составляла 28%.

На начало осени текущего года приходится 55% продаж импортных машин от общего объема реализации на рынке. Важно отметить, что доля продаж автомобилей локальной сборки существенно сократилась за год и составляет всего 11%.

Ранее Минпромторг заявил о предполагаемом восстановлении российского авторынка, прогнозируя, что к 2024 году объем продаж может достичь 1,3 миллиона единиц. Согласно данным ведомства, к 2026 году рынок сравняется с уровнем продаж, характерным для 2015-2021 годов, а начиная с 2027 года он будет постепенно расти на 1% ежегодно. Это приведет к тому, что к 2030 году объем продаж автомобилей в России достигнет 1,8 миллиона в год, а к 2035 году этот показатель составит 1,9 миллиона автомобилей в год.

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