Система "Мир" успешно запустила свою работу на всей территории Венесуэлы

Об этом сообщил министр иностранных дел этой страны Иван Хиль Пинто. Платформа "Мир" теперь обеспечивает возможность проведения платежей по всей Венесуэле, при этом около 36% всех платежных точек принимают карты этой системы, по словам министра, сообщает РИА Новости.
"На данный момент платформа "Мир" предоставляет услуги для проведения платежей на 100% территории Венесуэлы, и примерно 36% всех платежных точек уже принимают карты "Мир" — практически 40%", — подчеркнул министр в ходе брифинга в Москве, который состоялся после переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Он также подчеркнул, что на острове Маргарита, являющемся крупнейшим островом страны и одним из основных курортов, в 100% торговых точках теперь можно расплачиваться картами "Мир".
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