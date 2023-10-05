Трагическое ДТП в Башкирии: два человека погибли, водитель-подросток без разрешения родителей взял автомобиль

В Альшеевском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого два человека погибли. По информации региональной прокуратуры, 16-летний подросток без разрешения матери взял ключи от автомобиля, собрал своих друзей и отправился кататься ночью. ДТП произошло на автодороге Раевка — Стерлитамак, где водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет, перевернувшись. В результате этого два пассажира, возрастом 13 и 19 лет, погибли. Водитель и его знакомый получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

На данный момент проводится проверка данного инцидента. Кроме того, в Салехарде начато расследование уголовного дела, связанного с гибелью ребёнка в другом ДТП. Сотрудники Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу взяли это дело на контроль.

Авария в Альшеевском районе произошла 3 октября, когда водитель сбил девочку на пешеходном переходе, в результате чего ребёнок скончался. Другой случай ДТП в Москве на внешней стороне МКАД также оставил свой след в новостях и произошел с участием трех автомобилей.