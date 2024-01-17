Автоэксперт Сажин назвал основные правила при покупке подержанного авто в 2024

В соответствии с данными Национального агентства промышленной информации (НАПИ), средние цены на подержанные легковые автомобили в России увеличились на 20,7% за год с IV квартала 2022 года по IV квартал 2023 года. Если в конце 2022 года средняя стоимость таких автомобилей составляла 4,46 млн рублей, то через год она выросла до 5,39 млн рублей.

За тот же период подорожали и автомобили в возрасте от четырех до шести лет на 29,4% (до 2,66 млн рублей), машины 7-10 лет — на 34% (до 1,68 млн рублей) и автомобили 11-23 лет — на 33,4% (до 755,62 тыс. рублей).

Эксперт по автомобильной тематике Владимир Сажин объяснил, что причиной увеличения цен стало необходимость производителей покрывать свои издержки и избежать убытков. Он отметил, что рост цен также приведет к увеличению спроса на подержанные автомобили. Специалист предупредил о необходимости бережного выбора, чтобы избежать покупки "кота в мешке".

Сажин подчеркнул, что при покупке подержанного автомобиля важно провести тщательную диагностику в автосервисе. Он советует доверить проверку двигателя, ходовки и оценку возможных ремонтов профессионалам, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Эксперт также подчеркнул важность внимательного изучения подкапотного пространства, отмечая, что чрезмерно чистый мотор может скрывать проблемы, такие как подтеки масла или интенсивная эксплуатация транспортного средства.