Эксперты решили перечислить основные причины поломок авто в сильные морозы

В текущем году наблюдается увеличение числа обращений в автосервисы во время новогодних праздников на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в сети СТО Fit Service, информирует газета "Известия". Глава сети СТО, Татьяна Овчинникова, объявила, что наибольшее количество записей в сервис пришлось на 4 и 9 января.

Специалисты, опрошенные "Известиями", предположили, что такой рост обращений связан с недостаточной подготовкой автомобилей к аномально низким температурам. Член правления Союза автосервисов, Илья Плисов, отметил, что большинство владельцев не принимают необходимых мер для подготовки своих автомобилей к резким перепадам температур. В условиях относительно теплой зимы такая небрежность может быть прощена, однако в этом году ситуация изменилась, добавил эксперт.

Илья Плисов пояснил, что старые аккумуляторы могут не завестись в мороз, а разряженные могут замерзнуть. Появление конденсата в топливном баке также представляет риск замерзания фильтра и топливопривода.