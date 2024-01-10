Автоэксперт Кадаков нашел оптимальное время для прогрева автомобиля зимой

При температуре воздуха от минус 10 до минус 15 градусов рекомендуется прогревать двигатель автомобиля не более 3 минут, утверждает радио Sputnik, ссылаясь на автоэксперта и главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова.

Максим Кадаков подчеркивает, что при таких условиях он заводит двигатель и ожидает две-три минуты, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости не начнет двигаться. Это свидетельствует о достаточном прогреве охлаждающей жидкости и масла. После этого он начинает движение с плавным разгоном на невысоких скоростях.

В случае сильных морозов, например, при минус 35 градусах, эксперт советует предварительно вечером завести автомобиль и прогреть его. Это позволяет легче запустить двигатель утром, когда он не полностью остыл.

Касательно размораживания автомобиля, Максим Кадаков предупреждает от использования рискованных и опасных методов. Некоторые водители применяют фен для прогрева впускного коллектора, не учитывая, что на современных машинах коллекторы часто изготовлены из пластика и могут легко оплавиться. Использование кипятка также может привести к деформации или неплотному прилеганию к головке блока цилиндров (ГБЦ), а алюминиевый коллектор может даже трескаться. Электрическая тепловая пушка, если использовать ее неправильно, может вызвать оплавление декоративных элементов, пыльников и проводки.