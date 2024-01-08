"Автодор": ускорение запуска новых АЗС на трассе "Восток" после пика

Строительство новых заправочных станций на трассе М-12 "Восток" будет ускорено после перегрузок на уже действующих станциях в период новогодних праздников. Эта информация поступила от государственной компании "Автодор". "На данный момент на трассе М-12 "Восток" уже функционируют 18 многофункциональных зон (МФЗ) и 4 контейнерные заправки.

Планируется размещение еще 32 МФЗ, и строительство этих зон будет ускорено после того, как на действующих АЗС произойдут пиковые нагрузки в новогодние праздники", — гласит официальное сообщение компании. "Автодор" отметил, что в новогодние каникулы были замечены очереди на заправках, особенно в районе Мурома и Арзамаса, а также на въезде в Москву.

Также были зафиксированы отключения электроэнергии на некоторых заправках (421-й км в сторону Казани и 313-й км в сторону Москвы) из-за аномальных морозов, что привело к невозможности проведения топливозаправочных операций. Однако ремонтно-восстановительные работы продолжались не более четырех часов, сообщает ТАСС.

"Пиковые нагрузки на АЗС были вызваны недостаточной подготовкой новых коллективов на АЗС, открытых менее месяца назад, а также неэффективным поведением водителей на АЗС, многие из которых оставляли свои автомобили на колонке, ожидая дополнительных услуг (санитарных, продовольственных и прочих)", — отметили в компании.

"Автодор" предложил водителям сразу после заправки отправлять свои автомобили на парковку и возвращаться в здание АЗС для получения необходимых дополнительных услуг. Компания также рекомендовала водителям заранее ознакомиться с расположением МФЗ на трассе с помощью официального сайта или телеграм-канала компании.