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Четыре человека погибли в массовом ДТП в Новгородской области
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  • Опубликована сегодня в 16:23

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Новгородской области

Многомашинное ДТП, случившееся на трассе М-11 в Новгородской области, унесло четыре человеческие жизни, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. Инцидент произошел сегодня, в 14:45, на 526-м километре СПАД (скоростной платной автомобильной дороги) М-11 "Нева" в Новгородском районе. В столкновении участвовали около 30 автомобилей. Подробности о пострадавших уточняются, сообщает ТАСС.

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