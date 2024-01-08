Четыре человека погибли в массовом ДТП в Новгородской области

Многомашинное ДТП, случившееся на трассе М-11 в Новгородской области, унесло четыре человеческие жизни, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. Инцидент произошел сегодня, в 14:45, на 526-м километре СПАД (скоростной платной автомобильной дороги) М-11 "Нева" в Новгородском районе. В столкновении участвовали около 30 автомобилей. Подробности о пострадавших уточняются, сообщает ТАСС.
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Снова сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможной ракетной угрозе в северной части Израиля.
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Строительство новых заправочных станций на трассе М-12 "Восток" будет ускорено после перегрузок на уже действующих станциях в период новогодних праздников.
Макаревич заявил, что в советские годы он содержал "Росконцерт"
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