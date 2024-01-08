Четыре человека погибли в массовом ДТП в Новгородской области

Многомашинное ДТП, случившееся на трассе М-11 в Новгородской области, унесло четыре человеческие жизни, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. Инцидент произошел сегодня, в 14:45, на 526-м километре СПАД (скоростной платной автомобильной дороги) М-11 "Нева" в Новгородском районе. В столкновении участвовали около 30 автомобилей. Подробности о пострадавших уточняются, сообщает ТАСС.