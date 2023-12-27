Эксперты нашли пять неубиваемых седанов за 500 000 рублей

Эксперты из "Автовзгляда" представили свой рейтинг седанов на вторичном рынке, подходящих для покупки при ограниченном бюджете в полмиллиона рублей. В их списке выделяются следующие модели:
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Renault Logan: Эксперты отметили его как золотой стандарт среди бюджетных машин с высоким ресурсом и ремонтопригодностью. Слабыми местами у Logan указаны слабые сальники балки и ступичные подшипники.
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Nissan Almera: Как неубиваемый седан, проходящий 300 тысяч км без серьезного ремонта, Almera также попал в рейтинг. Проблемные места включают сайлентблоки и втулки стабилизатора.
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Mitsubishi Lancer (десятое поколение): Эксперты высоко оценили Lancer за его живучий вариатор, а также назвали проблемы с рулевыми тягами и наконечниками.
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Chevrolet Cruz: Рекомендуется обратить внимание на патрубки системы охлаждения и подшипники валов коробки передач.
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Ford Focus: Признан лучшим среди всех моделей в обзоре. Проблемные места включают термостат, дроссельную заслонку и стойки стабилизатора.
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