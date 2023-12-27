Эксперты нашли пять неубиваемых седанов за 500 000 рублей

Китайский автомобильный бренд Haval планирует в начале 2024 года представить на российском рынке три новых модели: компактный кроссовер Haval H3 с турбомотором 1.5, внедорожник Haval H5 New с бензиновым и дизельным двигателями, а также кроссовер Haval F8 с бензиновым мотором 2.0 и гибридной силовой установкой на базе мотора 1.5.