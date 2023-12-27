В России начались продажи новой модификации Changan Uni-K

В России начались продажи гибридной модификации кроссовера Changan Uni-K, согласно пресс-релизу, поступившему в "Газету.Ru". Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, объединяющей 166-сильный бензиновый турбомотор и 150-сильный электродвигатель.

Батарея емкостью 30,7 кВт⋅ч обеспечивает электрический запас хода до 135 км, а общий запас хода гибрида достигает 1 тыс. км. Зарядка батареи от обычной электросети занимает около 4 часов. Салон автомобиля имеет улучшенную шумоизоляцию и отделку из искусственной кожи для сидений. Рекомендованная розничная цена гибридного Uni-K iDD не была раскрыта в пресс-релизе, советуется уточнять в дилерской сети.