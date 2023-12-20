Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru. При покупке следует быть осторожным при рассмотрении объявлений о продаже трехлетних машин с необычно низким пробегом, так как это может быть следствием сбрасывания показателей одометра. Также не рекомендуется рассматривать трехлетние автомобили с пробегом более 150 тысяч километров, так как они часто использовались в такси или в коммерческих целях.

Эксперты рекомендуют оптимальный показатель пробега для трехлетнего автомобиля в пределах 50-60 тысяч километров и для автомобиля, выпущенного пять лет назад, около 100 тысяч километров, что соответствует среднегодовому пробегу 15-25 тысяч километров.

Для более точной оценки рекомендуется обращать внимание на автомобили с четкой историей обслуживания у официальных дилеров. В случае отсутствия такой информации, следует обратить внимание на состояние салона и кузова автомобиля.

При выборе также важно учесть признаки износа, такие как потертости на рулевом колесе и сиденьях, а также изучить состояние педалей, ремня безопасности и рычага КПП. Дополнительные признаки могут включать в себя дефекты лакокрасочного покрытия, сколы и износ тормозных дисков. При проведении осмотра рекомендуется обращать внимание на затертое ветровое стекло и люфт дверей.

Однако эксперты напоминают, что перед продажей недостатки часто устраняют, и поэтому рекомендуется провести подробный осмотр и диагностику с привлечением специалиста перед покупкой.