Эксперты назвали десять беспроблемных автомобилей в России в 2023 году

Анализ онлайн-сервиса "Автотека" показывает, что японские автомобили остаются наиболее надежными среди тех, стоимость которых превышает 750 тыс. рублей, и возрастом не более 10 лет.
Топ-3 по надежности включает Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord. В четвёртой позиции расположен хэтчбек Toyota Auris, а на пятом месте — Chevrolet Cruze. В топ-10 также входят Honda Civic, Renault Megane, Nissan Juke, Nissan Tiida и Volkswagen Jetta.
"Автотека" предоставляет подробные данные об истории эксплуатации автомобилей, включая информацию о ремонтах и пробеге, что помогает аналитикам оценить перспективы продаж и решить вопрос о целесообразности инвестиций в конкретную модель.
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