Автоэксперт Пономарев раскрыл способ правильно завести машину-автомат в мороз

В зимний период водителям необходимо следовать определенной последовательности действий для успешного запуска автомобиля с автоматической коробкой передач при низких температурах. Технический тренер FIT SERVICE, Сергей Пономарев, советует начать с очистки водительской двери от снега, затем включить зажигание и после минуты попытаться запустить двигатель, крутя стартер два-три раза.

В случае неудачи, он предлагает использовать "прикуривание" аккумулятора от другого автомобиля, с ограничением попыток до нескольких раз по семь секунд каждая. При отсутствии результата рекомендуется прекратить попытки.

После успешного запуска машины, тренер советует немного прогреть ее, начиная движение по ровной траектории без резких маневров. В течение первых десяти минут рекомендуется ездить плавно, избегая резкого торможения и ускорения.