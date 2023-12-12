Полностью восстановили регистрацию машин и выдачу прав после технического сбоя

Технические неполадки, которые привели к временной приостановке процесса регистрации автомобилей и выдачи водительских прав в Москве, успешно устранены, и предоставление соответствующих услуг полностью возобновлено. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время все подразделения Госавтоинспекции в Москве вновь функционируют в штатном режиме, где проводятся все необходимые регистрационные процедуры для транспортных средств и водительских удостоверений. Ирина Волк подчеркнула, что технические проблемы были успешно устранены, что позволило восстановить нормальное функционирование государственных услуг, сообщает ТАСС.

Ранее во вторник утром из-за сбоя в работе информационных ресурсов временно была приостановлена предоставление государственных услуг по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Москвы. Однако позже оказание данных услуг было восстановлено в подразделениях ГИБДД Москвы, расположенных в флагманских многофункциональных центрах.