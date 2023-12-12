Водителю иномарки в Дагестане предъявили обвинение после ДТП с погибшими

Водителю иномарки в Дагестане предъявлено обвинение в совершении дорожно-транспортного происшествия летом этого года, в результате которого погибли восемь человек. Информацию об этом раскрыли следователи в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану. Ранее было известно о трагическом ДТП, в ходе которого погибли восемь человек, а еще 16 пострадали.

По данным следствия, 32-летнему жителю республики предъявлено окончательное обвинение. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 частью 1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицом, подвергнутым административному наказанию) и пунктами "а", "в" частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством), сообщает ТАСС.

По версии следствия, 21 июня 2023 года в районе 18:40 подсудимый, управляя автомобилем Toyota Camry по федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала", пытался обогнать движущийся в том же направлении автобус. В результате маневра произошло столкновение с автомобилем марки "Камаз". В ходе этого столкновения "Камаз" потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автобусом. В результате происшествия погибли восемь человек, включая двух детей.

Пресс-служба подчеркнула, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий в рамках уголовного дела с целью завершения предварительного следствия и направления материалов дела прокурору для утверждения обвинительного заключения.