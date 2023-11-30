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В марте 2024 года автомобили Lada с АКПП могут появиться у дилеров
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  • Опубликована сегодня в 20:54

В марте 2024 года автомобили Lada с АКПП могут появиться у дилеров

Автоваз намерен начать поставки автомобилей Lada с автоматической коробкой передач в марте 2024 года, как сообщил президент компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия-1". Он подчеркнул, что данное событие ожидается уже в первом квартале 2024 года, и эти автомобили будут доступны в дилерской сети, вероятно, с марта, сообщает ТАСС.

В предыдущих заявлениях в начале января Соколов подчеркнул, что "Автоваз" планирует запустить серийное производство Lada с автоматической коробкой передач в 2024 году.

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