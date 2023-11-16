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Автоэксперт Зайцев: россияне очень халатно относятся к покупке машин с пробегом
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  • Опубликована сегодня в 11:31

Автоэксперт Зайцев: россияне очень халатно относятся к покупке машин с пробегом

Артем Зайцев, автоподборщик из Краснодара, поделился с "Российской газетой" проблемами, с которыми сталкиваются российские покупатели подержанных автомобилей. Он выделил несколько основных проблем:

  1. Недостаточные финансовые резервы: Многие люди приобретают машины впритык по деньгам, не оставляя средств на постановку на учет, обслуживание и ремонт, что составляет около 10% от стоимости автомобиля. Это может привести к финансовым трудностям после покупки.

  2. Недостаточная проверка документов: Покупатели не проводят должную проверку документов, таких как VIN-номер, идентификация автомобиля и продавца. Это может привести к проблемам с постановкой машины на учет.

  3. Экономия на услугах профессионалов: Россияне часто экономят на отчетах сервисов и услугах профессионалов. Они предпочитают использовать соседей по гаражу для осмотра машины, даже если у них ограниченные знания в этой области.

  4. Неудовлетворительная диагностика: Некоторые покупатели экономят на диагностике, не обращая внимания на ходовую часть, течи жидкостей и другие аспекты технического состояния автомобиля.

  5. Отсутствие культуры покупки подержанных автомобилей: Зайцев отмечает, что в России отсутствует культура покупки подержанных автомобилей, и многие покупатели относятся к этому процессу халатно.

Эти проблемы могут привести к негативным последствиям после приобретения автомобиля с пробегом.

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