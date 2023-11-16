Автоэксперт Зайцев: россияне очень халатно относятся к покупке машин с пробегом

Артем Зайцев, автоподборщик из Краснодара, поделился с "Российской газетой" проблемами, с которыми сталкиваются российские покупатели подержанных автомобилей. Он выделил несколько основных проблем:

Недостаточные финансовые резервы: Многие люди приобретают машины впритык по деньгам, не оставляя средств на постановку на учет, обслуживание и ремонт, что составляет около 10% от стоимости автомобиля. Это может привести к финансовым трудностям после покупки.

Недостаточная проверка документов: Покупатели не проводят должную проверку документов, таких как VIN-номер, идентификация автомобиля и продавца. Это может привести к проблемам с постановкой машины на учет.

Экономия на услугах профессионалов: Россияне часто экономят на отчетах сервисов и услугах профессионалов. Они предпочитают использовать соседей по гаражу для осмотра машины, даже если у них ограниченные знания в этой области.

Неудовлетворительная диагностика: Некоторые покупатели экономят на диагностике, не обращая внимания на ходовую часть, течи жидкостей и другие аспекты технического состояния автомобиля.