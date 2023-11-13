В Санкт-Петербурге изменят правила разрешений на платную парковку

В Комитете по транспорту объявили о изменениях в процедуре выдачи парковочных разрешений для жителей Северной столицы. По информации представителей транспортного ведомства, владельцы жилья в многоквартирных домах, расположенных в зоне платной парковки, а также арендаторы такого жилья по социальному или служебному договору, теперь смогут получить два парковочных разрешения — одно на себя и одно на другого человека, проживающего в данной квартире, но не являющегося ее владельцем.

Также сообщается, что для одной квартиры можно получить два парковочных разрешения и одно разрешение на оплату коммунальных услуг, если это касается жилья типа "коммуналка", сообщает "Агенство Бизнес Новостей".

Кроме того, уточняется, что процедура получения парковочного разрешения будет упрощена. Теперь собственник имеет возможность дать свое согласие на выбор лица, которому будет выдано парковочное разрешение, не только лично, но и онлайн через портал "Госуслуги". Также отмечается, что право на бесплатную парковку в зоне с платной стоянкой будет распространяться и на Почетных граждан Санкт-Петербурга.