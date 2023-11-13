Результатом ДТП с такси в Москве стало возгорание двух иномарок

Такси столкнулось с припаркованными на светофоре автомобилями Toyota и Hyundai на Варшавском шоссе в Москве, вследствие чего произошел пожар. В результате удара одна из машин выбросила людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент привел к травмам четырех человек, как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Происшествие имело место возле дома №37 на Варшавском шоссе.

По предварительным данным, такси столкнулось с автомобилями, стоявшими на перекрестке при красном сигнале светофора. Вслед за столкновением произошел пожар. Согласно информации собеседника агентства, одна из иномарок, выбившись из строя, наехала на пешеходный переход, поражая проходивших там людей, сообщает ТАСС.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Представители правоохранительных органов уточнили, что пострадали три пешехода и водитель такси, их состояние подлежит уточнению.