«Авто.ру»: подержанные автомобили подорожали в России за год на 21%

В начале ноября средняя стоимость используемых автомобилей в России составила 2,18 млн рублей. Это свидетельствует о незначительном увеличении всего более 2% по сравнению с предыдущим месяцем, но значительном 21% увеличении с того же периода прошлого года, как сообщает агентство auto.ru.

Стоит отметить, что в начале октября использованные автомобили были проданы в среднем за 2,13 млн рублей, а год назад средняя цена составила 1,798 млн рублей.

Три лучших автомобиля с самым высоким темпом роста цен на октябрь являются следующим образом:

Lada Niva 2131, компактный внедорожник, занял первое место с увеличением 8%. Средняя рыночная цена на эту модель составляет 515 000 рублей.Второе место идет на второе поколение Renault Logan sedan, которое увидел 7,4%, достигнув в среднем 749 000 рублей.На третьем месте-Хонда Степвгн, который увидел 7,2% всплеск цен. Этот автомобиль теперь можно приобрести в среднем в 2,19 млн рублей.Помимо использования автомобилей, сообщалось, что с января по 2023 года россияне потратили около 2,1 трлн рублей на закупку новых автомобилей. Это отражает увеличение 84% расходов по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. За аналогичный период россияне потратили около 4,3 трлн рублей, отметив 44% увеличившись с года назад.