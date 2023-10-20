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На какие автомобили пересадят чиновников РФ
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  • Опубликована сегодня в 19:03

На какие автомобили пересадят чиновников РФ

В Минпромторге был разработан список рекомендуемых автомобилей для государственных служащих России. В этот предварительный каталог включены автомобили отечественных производителей, такие как Lada, УАЗ, "Москвич", Evolute и Aurus, а также китайская марка Haval. В общей сложности, на этот список попали 18 моделей российских автомобилей и четыре китайских модели, сообщает Lenta.Ru.

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