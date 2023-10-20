На какие автомобили пересадят чиновников РФ

В Минпромторге был разработан список рекомендуемых автомобилей для государственных служащих России. В этот предварительный каталог включены автомобили отечественных производителей, такие как Lada, УАЗ, "Москвич", Evolute и Aurus, а также китайская марка Haval. В общей сложности, на этот список попали 18 моделей российских автомобилей и четыре китайских модели, сообщает Lenta.Ru.
Трюдо назвал концом Венской конвенции решение Индии по канадским дипломатам
Действия правительства Индии, связанные с нахождением 41 канадского дипломата в стране, вызвали заявления о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях от премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Армия Израиля сообщила об ударах по ХАМАС в Газе
Израильские военные продолжают проводить операции против объектов ХАМАС в секторе Газа.
Цифровые сервисы для педагогов будут созданы в РФ
Министерство просвещения Российской Федерации планирует разработать цифровые сервисы с доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту для школ, колледжей и детских садов, как сообщили в официальном пресс-релизе.
В трех регионах РФ создадут климатический хаб
Ученые из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей планируют создать Сибирский климатический центр с целью совместного исследования климатических особенностей этих трех регионов.