На какие автомобили пересадят чиновников РФ

В Минпромторге был разработан список рекомендуемых автомобилей для государственных служащих России. В этот предварительный каталог включены автомобили отечественных производителей, такие как Lada, УАЗ, "Москвич", Evolute и Aurus, а также китайская марка Haval. В общей сложности, на этот список попали 18 моделей российских автомобилей и четыре китайских модели, сообщает Lenta.Ru.