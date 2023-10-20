Первый в России пробег на электрокарах завершен в Тамбове

Группа блогеров и журналистов посетила более 20 туристических мест в Черноземье в рамках проекта "Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером", как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка в пятницу. В этот раз Сбер предложил участникам исследовать регион на электромобилях Evolute.

В течение пяти дней путешественники посетили значимые места в Черноземье, которые способствуют формированию его культурной и исторической идентичности. Это включает в себя природные парки "Белый колодец", Воронежский биосферный заповедник, "Аргамач", а также вековые усадьбы и музеи, такие как Скорняково-Архангельское, музей-заповедник им. С.В. Рахманинова, "Костенки" и краеведческий центр "Романовская игрушка". Участники также познакомились с кулинарными традициями благодаря посещению ресторанов "Москва", Romanovo steak & wine, "15/86", "Хочу харчо", сообщает ТАСС.

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка, Наталья Цайтлер, подчеркнула важность организации таких проектов, особенно после успешного старта в Санкт-Петербурге и завершения в Ялте. Участники проекта - опытные путешественники, посетившие множество регионов как в России, так и за рубежом. Они были вдохновлены и впечатлены регионами Черноземья, что мотивирует организаторов на создание новых проектов.

Одна из блогеров, Валерия Подковырова, известная под ником @TRAVEL_LERKA, поделилась своим опытом: "Я путешественник и посетила более 75 российских регионов. Россия многообразна, и исследование ее всегда остается увлекательным. Путешествие по Черноземью на электрокарах было невероятным. Мы посетили Елец, Липецк, Воронеж, Тамбов и Мичуринск, и это не причинило вреда окружающей среде. Проблем с зарядкой машин у нас не возникло, так как инфраструктура электрозаправок постепенно развивается".

Пресс-служба напомнила, что начало этого автопутешествия совпало с запуском первой быстрой электрозарядной станции СберСервис. Кроме того, планируется введение в эксплуатацию более 20 электрозаправок в Черноземье до конца 2024 года. Партнерами второго этапа проекта "Путешествуй по России" стали завод "Моторинвест", компании СберСервис и СберЛизинг, Центр развития культуры и туризма Липецкой области, а также гостиничные комплексы "Галерея" и "Конгресс Отель Бенефит Плаза".

Кроме того, в сентябре проект "Путешествуй со Сбером" был удостоен Национальной премии в области PR "Золотая стратегия".