С 2 октября в Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей

Запрет на въезд российских автомобилей на территорию Болгарии начнет свое действие. Эту информацию раскрыл директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов в эфире Болгарского национального телевидения.
Златанов отметил, что власти активно работали с четверга по вчерашний день, и он уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей в Болгарию будет применяться на всей территории страны. Он также добавил, что данный запрет уже действует для грузовых автомобилей в течение нескольких месяцев, сообщает ТАСС.
Златанов не смог точно определить количество машин с российской регистрацией, въезжающих в страну каждый месяц, но подчеркнул, что их число не так велико.
Следует отметить, что запрет на въезд российских автомобилей уже действует в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, а с 3 октября этот запрет будет введен и в Норвегии.
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