Врач нашел признаки рака, которые можно выявить во время приема пищи

На начальных этапах развития рака желудка может проявляться почти бессимптомно, однако следует обратить внимание на такие признаки, как ощущение задержки пищи, тошнота или быстрое насыщение. Их игнорирование может существенно ухудшить прогноз заболевания, предупреждает врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит, в интервью порталу "Доктор Питер".
На ранних этапах рак желудка может проходить бессимптомно, что часто приводит к затрудненной диагностике на более поздних стадиях лечения. Многие пациенты, к тому же, не обращают внимание на признаки развития рака, такие как быстрое насыщение и ощущение застревания пищи в верхней части желудка. Хотя подобные симптомы могут быть вызваны и другими патологиями ЖКТ, важно исключить наиболее опасные варианты в первую очередь, подчеркивает онколог.
Раннюю стадию рака желудка можно выявить с помощью скрининговой фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). Рекомендуется проводить ее с 45 лет, а для людей старше 60 лет рекомендуется повторять процедуру ежегодно. В случае наличия у пациента близких родственников с диагнозом рака желудка, ФГДС может проводиться и ранее, до достижения 45 лет.
Портал также выделяет факторы риска развития рака желудка: инфекция бактерией Helicobacter pylori, избыточный вес и недостаточная физическая активность, ограниченное потребление свежих овощей и фруктов, наличие второй группы крови (A(II)), а также высокое потребление нитратов с пищей, например, из копченых продуктов.
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