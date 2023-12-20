Сообщается о неочевидных признаках развития рака плазматических клеток

Среди неочевидных признаков миеломы, рака плазматических клеток, выделяются усталость, боль в костях, жажда и необъяснимые синяки. Миелома приводит к избыточному размножению плазматических клеток, их накоплению в костном мозге и повышению уровня иммуноглобулинов.
Симптомы могут включать боль в спине, усталость из-за дефицита эритроцитов, постоянную жажду из-за гиперкальциемии и другие проявления, такие как ухудшение зрения, синяки, кровоточивость десен и избыточные менструации. Обозначенные признаки могут помочь в раннем обнаружении миеломы, несмотря на её способность на начальных стадиях проявляться без симптомов, сообщает Газета.Ру.
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