Исследования показали, что развитие метастазов рака кишечника связано с формой белка CD44

Ученые провели эксперименты, выключив производство этого белка в культурах клеток рака толстой кишки и имплантировав их в организм грызунов. Выяснилось, что опухоли с выработкой определенной формы CD44 чаще метастазируют.
Третья форма этого белка связана с повышенными шансами выживания, в то время как четвертая форма стимулирует рост метастазов. Подавление четвертой формы CD44 может снизить вероятность вторичных опухолей, что может стать основой для новых методов терапии рака кишечника, сообщает ТАСС.
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