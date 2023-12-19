Исследования показали, что развитие метастазов рака кишечника связано с формой белка CD44

Ученые провели эксперименты, выключив производство этого белка в культурах клеток рака толстой кишки и имплантировав их в организм грызунов. Выяснилось, что опухоли с выработкой определенной формы CD44 чаще метастазируют.

Третья форма этого белка связана с повышенными шансами выживания, в то время как четвертая форма стимулирует рост метастазов. Подавление четвертой формы CD44 может снизить вероятность вторичных опухолей, что может стать основой для новых методов терапии рака кишечника, сообщает ТАСС.