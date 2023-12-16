Врачи выделили три наиболее агрессивных вида рака, которые могут проявляться через общий симптом. Практика показывает, что определенные формы онкологии легче выявить на ранних стадиях. Например, рак кожи может быть обнаружен рано, если пациент обращает внимание на внешние проявления, такие как шишки на теле или изменения в родинках.
Среди особенно трудно обнаруживаемых видов рака выделяют рак поджелудочной железы, рак яичников и рак кишечника. Эти заболевания могут маскироваться под менее опасные состояния, такие как диабет или проблемы с пищеварением.
Все перечисленные формы онкологии часто сопровождаются симптомами, связанными с нарушением функции кишечника, такими как вздутие, запор или диарея. Врачи подчеркивают важность обращения внимания на эти признаки. Также отмечается, что потеря веса может быть одним из общих симптомов развивающейся онкологии у пациентов, сообщает Российская Газета.
Россияне лидируют по туристическим поездкам на Мальдивы
Виза не требуется, есть прямые рейсы из Москвы, а за 10 месяцев страну посетило 175 тысяч россиян. Однако перед поездкой стоит учесть некоторые аспекты.
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети с использованием воздушной сети для передачи энергии лазерами. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт на $10 млн с компанией Raytheon Technologies (RTX) для разработки сети беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с устройствами передачи энергии через лазеры.
Исследователи сообщили, какие породы кошек любят "собачьи" игры
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, выявило, что некоторые кошки, особенно сиамские, предпочитают играть с хозяевами, принося им игрушки, аналогичные собачьим. Опрос, в который вошли 924 человека, владевших 1154 кошками, показал, что 55% кошек приносили брошенные предметы до пяти раз за игру.
Рассмотрены полезные свойства граната
Гранат обрел популярность среди россиян благодаря своим полезным свойствам. Эта "витаминная бомба" произрастает в регионах с субтропическим климатом, включая Кавказ, Ближний Восток, Африку и Азию.