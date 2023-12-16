Университет РОСБИОТЕХ разработал новые методы лечения онкологических заболеваний у домашних кошек и собак, проведя исследования на более чем 2 тыс. животных, включая кошек и собак со спонтанными опухолями.
В экспериментах участвовали более 150 пациентов московской ветклиники. Кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова сообщила, что обнаружены эффективные методы диагностики и лечения распространенных онкологических заболеваний у кошек и собак, таких как лимфома, мастоцитома, плоскоклеточный рак, саркомы мягких тканей, меланомы и рак молочной железы.
Это стало возможным благодаря изменению подхода к диспансеризации и более ответственному отношению хозяев к своим питомцам. В результате исследований разработана эффективная химиотерапия для плоскоклеточного рака ротовой полости, увеличившая выживаемость животных с трех месяцев до года, сообщает Регионы России.
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