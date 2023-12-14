Ученые создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах

Ученые Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах. Препарат может применяться для точного уничтожения раковых клеток с использованием фототерапии и таргетной химиотерапии. Наночастицы связываются с рецепторами раковых клеток, доставляя терапевтические препараты прямо в опухоль.

Ученые подчеркнули, что обычная химиотерапия оказывает негативное воздействие не только на злокачественные, но и на доброкачественные ткани. Разрабатываемый препарат представляет собой перспективный метод, позволяющий направленно воздействовать только на злокачественные образования. Наноструктуры играют ключевую роль в этом направлении, сообщает Москва24.

Эффективность препарата, подтвержденная испытаниями на грызунах, составила 90%. Это достигнуто благодаря комбинированному воздействию препарата, использующего химические и фотодинамические методы лечения. Результаты исследования предоставляют обнадеживающие перспективы для разработки инновационных методов лечения рака.