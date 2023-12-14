Обмороки и необоснованная потеря веса могут служить тревожными сигналами рака легких у некурящих

Доктор Хорхе Гомес из больницы Маунт-Синай подчеркивает, что у людей без никотиновой зависимости рак легких развивается чаще, чем многие думают. Эксперты из Cancer Research UK указывают, что на изменение формы ногтей, рвоту, сбивчивость сознания и проблемы со зрением также следует обратить внимание.
Доктор Гомес отмечает, что эти симптомы могут быть у некурящих и напоминает, что отсутствие никотиновой зависимости не полностью защищает от рака. Таким образом, тревожные признаки заболевания могут быть проигнорированы.
На некурящих приходится до 20% случаев рака легких, по данным центра по контролю и профилактике заболеваний США. Как отмечает Cancer Research UK, утомляемость, обмороки и необоснованная потеря веса могут также сигнализировать о раке легких. Это может быть вызвано гормонами, вырабатываемыми опухолью, или состоянием, называемым кахексией, при котором организм не усваивает все необходимые питательные вещества, сообщает Газета.Ру.
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