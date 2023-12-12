Врачи предупредили о заболевании, которое часто обнаруживается на поздних стадиях, так как его симптомы могут быть неприметными и ошибочно приняты за "распространенные и безвредные" проявления.

Речь идет о раке яичников, который даже на поздней стадии может скрываться под синдромом раздраженного кишечника. Одним из ключевых симптомов является вздутие живота, которое может периодически исчезать, но всегда возвращаться. Прочие сигналы включают быстрое насыщение в процессе еды, потерю веса, изменения в стуле и учащенное мочеиспускание, сообщает Российская Газета.