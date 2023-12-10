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Выявлена связь между тренировками и более быстрым восстановлением после операции по лечению рака
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  • Опубликована сегодня в 16:17

Выявлена связь между тренировками и более быстрым восстановлением после операции по лечению рака

Исследование, проведенное в медицинском центре QuestPrehab, выявило, что участие в специальных тренировочных программах, таких как йога, бокс и тайцзицюань, перед операцией по лечению рака, существенно снижает риск осложнений после хирургического вмешательства.

Пациенты, принимавшие участие в онлайн-программе Prehab, направленной на улучшение физического и психического здоровья до начала лечения, демонстрировали на 60% меньшую вероятность возвращения в больницу с хирургическими осложнениями в течение 90 дней, если у них был рак кишечника, и на 50%, если лечение было связано с урологическим раком.

Кроме физических тренировок, программа включает в себя диету и методы снятия стресса с использованием осознанности. Это подход не только улучшает клинические результаты, но и повышает качество жизни пациентов, сокращая сроки восстановления после операции. Многочисленные исследования также подчеркивают благотворное влияние спорта и здорового образа жизни на иммунную систему, способствуя подавлению и предотвращению роста опухолей, сообщает Газета.Ру.

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