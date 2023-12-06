Lancet: препараты для профилактики рака груди нужны при высоком эстрогене

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что препараты для профилактики рака груди, такие как анастрозол, приносят наибольшую пользу женщинам с высокими уровнями эстрогена. Этот гормон является фактором риска рака груди у женщин после менопаузы.
В ходе анализа данных исследования IBIS-II, в котором участвовали 212 женщин, ученые обнаружили, что у женщин с высокими уровнями эстрогена риск рака снизился на 55% при применении анастрозола, в то время как у тех с низкими уровнями гормона снижение риска составило всего 25%.
Результаты исследования подчеркивают необходимость проведения анализа уровней гормонов для эффективного назначения препаратов профилактики рака груди.
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