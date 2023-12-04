Врач Шорина выявила связь между потреблением алкоголя и риском развития рака

Мы ежедневно употребляем различные продукты и напитки, но некоторые из них могут содержать вредные вещества для организма, известные как канцерогены.

Эти вещества способны изменять структуру ДНК клеток и увеличивать риск развития онкологических заболеваний.

В интервью РИАМО, опытный онколог-химиотерапевт Марина Шорина из клиники "Евроонко" подняла вопрос о канцерогенах и выделила один из главных — этанол, химическое соединение, присутствующее в алкогольных напитках. Известно, что чрезмерное употребление алкоголя может вызвать рак в различных органах, включая ротовую полость, пищевод, печень, толстую кишку, прямую кишку и молочные железы. Это серьезные заболевания, способные нанести неизлечимый вред нашему здоровью.

Также стоит обратить внимание на трансжиры, которые часто содержатся в полуфабрикатах и представляют серьезную угрозу для организма. Марина Шорина подчеркивает, что помимо риска развития рака, употребление таких вредных жиров может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому важно следить за своим рационом и стараться употреблять здоровую пищу, богатую полезными веществами.

Соблюдение правильного режима питания и забота о своем здоровье являются золотым стандартом, который помогает защитить нас от опасных канцерогенов и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Следуя этим простым рекомендациям, мы можем наслаждаться полноценной и здоровой жизнью.