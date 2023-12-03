Профессор Каприн: из-за пандемии число летальных исходов от онкологии возросло

На выставке "Россия" на ВДНХ состоялся 2-й Национальный конгресс "Национальное здравоохранение-2023". Главный врач Национального медицинского исследовательского центра радиологии, профессор Андрей Каприн, отметил рост заболеваемости раком, особенно у лиц старше 45 лет.

Выявление рака увеличивается, но тревожно, что частота рака молочной железы среди молодых женщин выросла на 34% за последние 10 лет. Каприн представил цифры смертности от онкологии в России, отметив увеличение числа смертей на 7 тысяч из-за пандемии, которая привела к упущенным случаям рака из-за отсутствия диспансеризации и обследований, сообщает Общественная Служба Новостей.