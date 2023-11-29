Врач перечислил новогодние продукты, повышающие риск развития рака

На пороге новогодние праздники, и необходимо тщательно подходить к выбору блюд для праздничного стола, учитывая потенциальное негативное воздействие некоторых продуктов на организм. Врач по лечебной части из "Евроонко", Максим Астраханцев, поделился подробной информацией о продуктах, которые могут увеличить риск развития рака.

Алкоголь выделяется как основной "праздничный" канцероген, и также на опасность указывают мясные продукты. Для снижения риска врач рекомендует заменить колбасы и нарезки на натуральное мясо, не подвергшееся технологической обработке.

По мнению Астраханцева, употребление бокала шампанского или других алкогольных напитков во время праздника не является запрещенным, но важно соблюдать меру. Также следует быть внимательным к качеству консервированных шпрот, поскольку они могут содержать канцерогены.

Врач рекомендует ограничивать потребление сладостей и отдавать предпочтение более натуральным альтернативам, таким как свежие фрукты, сухофрукты или домашние десерты, приготовленные из натуральных ингредиентов.