Онколог Барчук сообщает о росте смертности от рака шейки матки в России

В России отмечается значительное увеличение числа смертей от рака шейки матки, поэтому важно, чтобы женщины обратили особое внимание на методы ранней диагностики и профилактики этого видa онкологического заболевания. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Антон Барчук, российский онколог из Европейского университета и ИТМО, ссылаясь на исследование, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Согласно информации, ученый провел анализ данных, собранных в популяционных регистрах рака, и пришел к выводу, что смертность от рака шейки матки у жительниц северо-западных регионов России выросла.
"Это свидетельствует о необходимости активного скрининга и программ вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ)", — подчеркнул онколог.
Исследование иностранных ученых, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, также показывает, что риск развития рака различных типов увеличивается из-за таких факторов, как курение табака, употребление алкоголя, ожирение и инфекция вирусами папилломы человека.
ААНИИ сообщает, что крупнейший в мире айсберг, А23а может в ближайшее время разрушиться в море Скоша
По информации Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, айсберг в течение следующего месяца попадет в море Скоша, где столкнется с воздействием ветра, волн и теплых океанических вод, что приведет к его разрушению.
Крупнейший айсберг на Земле вынесло в открытые воды Южного океана
Крупнейший в мире айсберг A23а в результате дрейфа выбросило в открытые воды Южного океана во вторник.
Ученые выяснили, что редкая мутация гена может оказать помощь в борьбе с ожирением
Эта мутация гена ZFHX3, которая встречается всего лишь у 4% населения, регулирует массу тела и оказывает влияние на участок мозга гипоталамус, ответственного за аппетит, голод и жажду.
Стало известно, что приобретали россияне в ходе ноябрьских распродаж
В дни акций с максимальными скидками спрос россиян на различные товары увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 12% — предыдущего.