Онколог Барчук сообщает о росте смертности от рака шейки матки в России

В России отмечается значительное увеличение числа смертей от рака шейки матки, поэтому важно, чтобы женщины обратили особое внимание на методы ранней диагностики и профилактики этого видa онкологического заболевания. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Антон Барчук, российский онколог из Европейского университета и ИТМО, ссылаясь на исследование, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Согласно информации, ученый провел анализ данных, собранных в популяционных регистрах рака, и пришел к выводу, что смертность от рака шейки матки у жительниц северо-западных регионов России выросла.

"Это свидетельствует о необходимости активного скрининга и программ вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ)", — подчеркнул онколог.

Исследование иностранных ученых, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, также показывает, что риск развития рака различных типов увеличивается из-за таких факторов, как курение табака, употребление алкоголя, ожирение и инфекция вирусами папилломы человека.