Ученые уменьшили перечень продуктов, связанных с риском рака

Ученые опровергли общепринятое убеждение, что потребление ультраобработанных продуктов повышает вероятность развития рака. Это подтверждается результатами исследования, опубликованными на страницах Mailonline.

За 11 лет исследователи проводили анализ пищевых привычек 267 тысяч европейцев, в основном мужчин. Исследование показало, что мужчины в среднем употребляли немного более 400 граммов ультраобработанных продуктов ежедневно, в то время как у женщин этот показатель составлял около 330 граммов.

Выявлено, что у лиц, потребляющих промышленные продукты, риск онкологических заболеваний возрастает на 9 процентов. Тем не менее, стоит отметить, что не все промышленные продукты оказались вредными.

Среди тех, которые считаются относительно безопасными, выделяются сухие завтраки, растительные заменители мяса и хлеб, сообщает Правда.Ру.