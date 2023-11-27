Ученые уменьшили перечень продуктов, связанных с риском рака

Ученые опровергли общепринятое убеждение, что потребление ультраобработанных продуктов повышает вероятность развития рака. Это подтверждается результатами исследования, опубликованными на страницах Mailonline.
За 11 лет исследователи проводили анализ пищевых привычек 267 тысяч европейцев, в основном мужчин. Исследование показало, что мужчины в среднем употребляли немного более 400 граммов ультраобработанных продуктов ежедневно, в то время как у женщин этот показатель составлял около 330 граммов.
Выявлено, что у лиц, потребляющих промышленные продукты, риск онкологических заболеваний возрастает на 9 процентов. Тем не менее, стоит отметить, что не все промышленные продукты оказались вредными.
Среди тех, которые считаются относительно безопасными, выделяются сухие завтраки, растительные заменители мяса и хлеб, сообщает Правда.Ру.
Берег Мексиканского залива заполнен "ведьмиными бутылками" с волосами и ногтями внутри
Жителей прибрежных районов Мексиканского залива предупреждают об опасности открывания "ведьминых бутылок", которые вымыты на берег. Местные жители и туристы сталкиваются с устрашающими находками, включая так называемые "ведьмины бутылки" с вложенными в них ногтями и волосами.
Рост цен на золото достиг максимального уровня с середины мая
Стоимость драгоценного металла превысила $2000 за унцию, отмечая максимум за последние полгода. Этот рост связан с ослаблением доллара и ожиданиями завершения цикла повышения процентных ставок в США, сообщает РБК.
Центр Илизарова успешно завершил испытания инновационных имплантов для восстановления трубчатых костей
Совместная работа специалистов из Центра Илизарова, Курганского государственного университета и компании "Предприятие "Сенсор" включала доклинические тесты на животных.
Три продукта, опасных для желудка, названы Еленой Малышевой
Желудок, ключевой орган в системе пищеварения, обсужден в передаче "Жить здорово!" с участием Елены Малышевой и иммунолога Андрея Продеуса. В ходе программы были рассмотрены основные функции желудка и факторы, способные повредить его.