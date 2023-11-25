Калифорнийские ученые сообщают, что говядина и сливочное масло убивают рак

Ученые из университета в Чикаго, Калифорния, пришли к выводу, что транс-вакценовая жирная кислота, содержащаяся в продуктах, таких как говядина, баранина и молочные продукты, может способствовать улучшению функций иммунных клеток человека в обнаружении и уничтожении раковых опухолей.

В рамках исследования биологи проанализировали более 700 метаболитов, поступающих в организм человека с пищей, и выделили перспективные вещества, активирующие CD8+ Т-клетки иммунитета, ключевые для уничтожения раковых клеток. Транс-вакценовая кислота, особенно присутствующая в грудном молоке, оказалась наиболее эффективной, сообщает Правда.Ру.

Эксперименты с мышами, потреблявшими диету с этим компонентом, показали существенное снижение роста раковых опухолей кожи и толстой кишки. Транс-вакценовая кислота также усилила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли.

При исследовании пациентов с лимфомой, лечившихся с применением CAR-T-клеточной иммунотерапии, обнаружено, что пациенты с повышенным уровнем транс-вакценовой кислоты чаще реагировали положительно на лечение. Ученые предполагают, что транс-вакценовую кислоту можно использовать в виде добавки для усиления эффективности иммунотерапии у пациентов с раком, однако требуются дополнительные исследования.