До 2 млн Россиян сталкиваются со смертельными исходами от раковых заболеваний, которые могли бы быть предотвращены

На сегодняшний день смертность среди россиян чаще всего связана с употреблением алкоголя, курением, ожирением и раком, в том числе вызванным вирусом папилломы человека. Конкретнее, вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать рак шейки матки, алкоголь — цирроз печени, вредная пища — опухоли в желудке и кишечнике, а курение — рак легких, сообщает МедиаПоток.
Эксперты отмечают увеличение числа опухолей, связанных с избыточным весом, включая опухоли пищевода, желудка, кишечника, печени, почек, рак молочной железы и некоторые гинекологические опухоли.
Статистика показывает, что доля мужчин и женщин, страдающих от ожирения, увеличилась с 8,3% и 23,2% соответственно в 1993 году до 30,1% и 36,7% в 2021 году.
Специалисты подчеркивают, что, несмотря на это, гражданам важно следовать рекомендациям, которые являются эффективной профилактикой различных видов рака.
Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года
Ранее планировалось выпустить устройство в январе, но, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, выход был отложен из-за не завершенного тестирования и неопределенности в стратегии продаж.
NBC: Война в Израиле уронила рейтинг Байдена
Такого низкого уровня у рейтинга Байдена не было несколько лет. Причиной СМИ называют сложившуюся мировую ситуацию.
Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга
Ученые из Университета штата Огайо предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет более опасную угрозу для головного мозга, чем травмы, такие как удары по голове. Исследование, опубликованное в The Ohio State University (OSU), обнаружило, что детский стресс может вызывать эпигенетические изменения в головном мозге, сообщает Газета.Ру.
Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде
Один из советов заключается в том, чтобы буквально "согревать" устройство. Например, при пребывании на улице рекомендуется держать телефон в кармане, а при необходимости совершить звонок - использовать Bluetooth-наушники, сообщает Правда.Ру.