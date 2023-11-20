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До 2 млн Россиян сталкиваются со смертельными исходами от раковых заболеваний, которые могли бы быть предотвращены
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  • Опубликована сегодня в 13:23

До 2 млн Россиян сталкиваются со смертельными исходами от раковых заболеваний, которые могли бы быть предотвращены

На сегодняшний день смертность среди россиян чаще всего связана с употреблением алкоголя, курением, ожирением и раком, в том числе вызванным вирусом папилломы человека. Конкретнее, вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать рак шейки матки, алкоголь — цирроз печени, вредная пища — опухоли в желудке и кишечнике, а курение — рак легких, сообщает МедиаПоток.

Эксперты отмечают увеличение числа опухолей, связанных с избыточным весом, включая опухоли пищевода, желудка, кишечника, печени, почек, рак молочной железы и некоторые гинекологические опухоли.

Статистика показывает, что доля мужчин и женщин, страдающих от ожирения, увеличилась с 8,3% и 23,2% соответственно в 1993 году до 30,1% и 36,7% в 2021 году.

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на это, гражданам важно следовать рекомендациям, которые являются эффективной профилактикой различных видов рака.

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